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Adalet Bakanlığı AK Parti'li Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle Mert Yaşar hakkında soruşturma başlattı

Adalet Bakanlığı, AK Parti'li Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Kemal Karadağ   | 22.02.2021
Adalet Bakanlığı AK Parti'li Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle Mert Yaşar hakkında soruşturma başlattı

Ankara

Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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