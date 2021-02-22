Adalet Bakanlığı AK Parti'li Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle Mert Yaşar hakkında soruşturma başlattı
Adalet Bakanlığı, AK Parti'li Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Ankara
Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.
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