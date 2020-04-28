Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
101,486.10
Altın
1,709.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Türkiye

Adalet Bakanı Gül: Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır

Adalet Bakanı Gül, "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır." dedi.

Kemal Karadağ   | 28.04.2020
Adalet Bakanı Gül: Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Adalet Bakanı Gül, "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor.

 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu

Bakan Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması nisan sonunda kaldırılıyor
Uzmanından pandemi sonrası ruhsal durum değerlendirmesi
İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımına yönelik düzenleme
Afrika'da Kovid-19 hastalarının yüzde 30’u iyileşti

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül: Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır

Adalet Bakanı Gül: Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır