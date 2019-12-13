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Adalet Bakanı Gül: ABD Senatosu'nun kararı yok hükmündedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir." dedi.

Cemal Aşan   | 13.12.2019
Adalet Bakanı Gül: ABD Senatosu'nun kararı yok hükmündedir

Van

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, (ABD Senatosu'nun Ermeni kararı) Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir." dedi.

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