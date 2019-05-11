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AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda dün yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi.

Yunus Okur   | 11.05.2019
AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi

Bayburt

AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinin Nişancı'nın düştüğü bölgedeki arama kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti.

Çalışmalara bugün Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de katıldı.

JÖAK ekipleri Nişancı'nın düştüğü değerlendirilen dere yatağına girerek bazı noktalarda arama yaptı. Çalışmalar suyun debisinin yüksek olması nedeniyle güçlükle gerçekleştirilebildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de bölgeye gelerek bilgi aldı.

Pehlivan ve Pekmezci daha sonra ekiplerin arama yaptığı yerleri yüksek bir noktadan inceleyerek, yapılabileceklerle ilgili önerilerde bulundu.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın sabah yeniden başlanacak.

Çalışmaların JÖAK ekiplerinin dere yatağına kurduğu güvenlik sistemi yardımıyla ağırlıklı olarak derede sürdürüleceği öğrenildi.

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