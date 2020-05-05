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AA ekibi, Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşaası süren hastanenin tamamlanan bölümlerini görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşa edilen hastanedeki çalışmaları ve tamamlanan kısımları görüntüledi.

İbrahim Halil Aktürk   | 05.05.2020
AA ekibi, Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşaası süren hastanenin tamamlanan bölümlerini görüntüledi Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

AA ekibi, Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşaası süren hastanenin tamamlanan bölümlerini görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşa edilen hastanedeki çalışmaları ve tamamlanan kısımları görüntüledi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından 9 Nisan'da temeli atılan Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastanenin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

AA ekibi, hastanedeki çalışmaları ve tamamlanan yoğun bakım ile servis odalarını görüntüledi.

Yaklaşık bir aydır süren çalışmalar sonunda inşaat kısmının büyük bir bölümünün tamamlandığı görülen hastanenin 24 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı, 184 bin metrekare alana kurulan hastane, 1008 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olacak.

Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen, 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası da istenildiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane kurulacağını duyurmuştu.

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AA ekibi, Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşaası süren hastanenin tamamlanan bölümlerini görüntüledi

AA ekibi, Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşaası süren hastanenin tamamlanan bölümlerini görüntüledi