9 Avrupa ülkesine 17 Mart'a kadar olan uçuş müsaadesi öne çekildi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 9 Avrupa ülkesine 17 Mart'a kadar verilen uçuş müsaadesinin öne çekildiğini duyurdu.
İstanbul
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.