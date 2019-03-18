'17 Aralık kumpas' davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
'17 Aralık kumpas' davasında 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
İstanbul
'17 Aralık kumpas' davasında 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
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