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'17 Aralık kumpas' davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

'17 Aralık kumpas' davasında 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Başak Akbulut Yazar,Melike Gallenkuş   | 18.03.2019
'17 Aralık kumpas' davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul

'17 Aralık kumpas' davasında 15 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

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