15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı hızla devam eden "15 Temmuz Şehitler Müzesi"nin kısmi açılışının, 15 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Fotoğraf: AA/Elif Öztürk

İSTANBUL - Andaç Hongur

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında "15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Projesi" adıyla hayata geçen projenin inşaatı, 12 Mart'ta başladı. Projede çalışmalar, 24 saat esasına göre devam ediyor.

Tamamı 15 bin metrekarelik alanı kapsayan projede, Şehitler Makamı'nın mütemmim cüzü olarak ifade edilen müzenin alanı bin 500 metrekare, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ise yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip olacak. Projede, 200 metrekare civarında mescit alanı bulunuyor.

15 Temmuz'da kısmen açılması planlanan müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirme alanları bulunacak.

Projenin tamamlanmasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binasından İstanbul trafiği akıllı sistemlerle izlenecek. Binaların etrafında 11 bin metrekarelik yeşil alan yer alacak.

"Şehitlerin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak"

Proje Müdürü İsmail Aslan, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, "15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü" projesinin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında inşa edildiğini dile getirdi.

Şehitler Makamı'nın da mimarı olan Muharrem Hilmi Şenalp tarafından tasarlanan projeye 12 Mart'ta başlandığını belirten Aslan, şu bilgileri paylaştı:

"Proje, bölgede daha önce barakalarda İstanbul trafiğinin denetlenmesi hizmetini veren şube müdürlüğünün binalarını yekpare bir alana kavuşturmayı ve Şehitler Makamı'nın bir mütemmim cüzü olarak ifade ettiğimiz 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni, küçük bir mescit ihtiva ediyor. Müzenin alanı bin 500 metrekareyi kapsıyor. 200 metrekare civarında mescit alanı bulunuyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü inşaatı ise yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip. Projenin tamamı 15 bin metrekarelik alana oturuyor."

Aslan, Avrupa Yakası'ndan ve Anadolu Yakası'ndan gelen ziyaretçiler için açık otoparklar tasarlandığına değinerek, gelenlerin buraya rahat şekilde ulaşıp, araçlarını park edebileceğini söyledi.

15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan kişilerin ve gazilerin hatıralarının yaşatılacağının altını çizen Aslan, "Dünya darbeler tarihi, sömürgecilik tarihi bilgilendirmelerinin yer aldığı mekanlar tasarlanıyor. İçerik çalışmaları bir başka grup tarafından devam ediyor. Halkımızın olağanüstü direnişiyle darbe girişimi bastırıldı. Darbe girişimi sırasında şehit olan, araçlarına veya mülklerine zarar verilen insanlar oldu. Onların bazı hatıraları da burada objeler, eşyalar olarak yansıtılacak. 15 Temmuz'da da müze, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaretinde kısmen açılacak." diye konuştu.

"24 saat esasına göre çalışıyoruz"

Aslan, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "24 saat esasına göre çalışıyoruz. Binanın iç kısmında ince işler devam ediyor. Dış kısmını da toparlamaya çalışıyoruz. 15 Temmuz tarihinde kısmen açılışını yapacağız. 2 ay içerisinde de tamamen açacağız." dedi.

Müzenin kısmen açılışının yapılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü inşaatının devam edeceğini dile getiren Aslan, müdürlük binasının tamamlanmasının ardından emniyet personelinin İstanbul trafiğini, akıllı sistemlerle buradaki tek merkezden izleyeceğini anlattı.