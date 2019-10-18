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Türk Ekonomisinin Asırlık Çınarları

Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye vatandaşlarına Katalonya'ya yapacakları seyahat planlarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 18.10.2019
Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’nde yaşanan gösteriler nedeniyle Türk vatandaşlarına, zorunlu olmadıkça bu ülkeye yapacakları seyahat planlarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katalonya'da yaşanan gelişmelerle bağlantılı olarak, başta Barselona olmak üzere bölgede muhtelif gösterileri ve kitlesel eylemlerin düzenlendiğine dikkat çekildi.

Bölgede yaşayan veya turist olarak giden Türk vatandaşlarının hareketliliklerden ve kalabalık gruplardan uzak durmalarına dikkatin çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her halükarda bulundukları ortamlarda dikkatli hareket etmeleri tavsiye olunmaktadır. Önümüzdeki günler için bölgeye seyahat planı yapan vatandaşlarımızın zorunlu bir sebep bulunmadığı takdirde bu planlarını gözden geçirmeleri de yararlı olabilecektir. Yol kapama, trafiği kesme gibi eylemler nedeniyle toplu taşıma dahil kent içi ve şehirlerarası ulaşımda da aksamalar meydana gelmektedir. Özellikle Barselona Havaalanı’ndaki gösterilerin havaalanının işleyişini aksattığı, bazı uçuş ve tren seferlerinde gecikme ve iptallere yol açtığı dikkate alınmalıdır."

Açıklamada, Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğunun sosyal medya hesaplarını yakından takip etmesinin yararlı olacağının altı çizildi.

El Clasico da ertelendi

Hafta boyunca Katalonya şehirlerinde "özgürlük yürüyüşleri" adı altında gösteri düzenleyen gruplar, Barcelona'da bir araya geldi.

Gösteriler nedeniyle kentin önemli turizm merkezlerinden La Sagrada Familia Bazilikası'nın girişi kapatıldı.

Barcelona Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

İspanya Futbol Federasyonu da eylemler nedeniyle 26 Ekim'de Barcelona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı "El Clasico"nun ertelendiğini duyurdu.

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