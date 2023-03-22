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Yaşam, Temiz Çevre Temiz Su

"Yeşil altyapı sistemleri" kentlerin temiz hava ve suya ulaşmasında önemli katkı sağlıyor

Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Bayrak, yeşil altyapı sistemlerinin kentlere temiz hava ve içme suyu sağlanmasında önemli rol üstlendiğini bildirdi.

Gökhan Zobar  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
"Yeşil altyapı sistemleri" kentlerin temiz hava ve suya ulaşmasında önemli katkı sağlıyor

Edirne

Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, dünya nüfusunun yüzde 55'inin kentlerde yaşadığını, hızlı kentsel büyüme ve iklim değişikliğinin kentlere temiz su ulaştırılması ve güvenli bir çevre sağlanmasını zorlaştırdığını belirtti.

Geleneksel su yöntemlerinin kentlerin çeşitli ve karmaşık ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını aktaran Bayrak, yeşil altyapı sistemlerinin önemini vurguladı.

Yağmur suyunun sürdürelebilir kullanılmasının, su ihtiyacının karşılanmasında önemli olduğunu aktaran Bayrak, şunları kaydetti:

"Yağmur suyu yönetiminde özellikle kentsel peyzajlarda yeşil altyapının değeri dünya çapında sağlık uzmanları, su yöneticileri, planlamacılar, politika yapıcılar ve tasarımcılar tarafından giderek daha fazla kabul edilmektedir. Yeşil altyapı, kentlere çok sayıda çevresel, sosyal ve ekonomik değer ve hizmet sunan yeşil alanlar ve su sistemleri ağıdır. Bu ağ, parklar, bahçeler, su yolları ve sulak alanlar, sokaklar ve ulaşım koridorları, yeşil yollar, çiftlikler ve meyve bahçeleri, meydanlar ve plazalar, kurumsal yeşil alanlar, çatı bahçeleri ve yeşil duvarlar, spor sahaları ve mezarlıkları içermektedir."

Bayrak, yol, köprü, demiryolu, boru hatları ve diğer ağlardan oluşan hatların ise gri altyapıyı oluşturduğunu bildirdi.

Yeşil altyapının gri altyapının aksine kentlere temiz hava, içme suyu gibi ekonomik ve ekolojik faydalar sağladığını belirten Bayrak, "Yeşil altyapının tam rolü ve değeri konusundaki anlayış arttıkça, su yönetiminin karar alma ve mühendislik süreçlerindeki kullanımının artacağı, yeşil altyapının toplam maliyetler içindeki değeri hesaplandığında gri altyapı ile daha eşit bir zemine oturtulacağı ve gri-yeşil altyapı entegrasyon çalışmalarının hız kazanacağı düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

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