TRT'nin dizi oyuncuları TEKNOFEST'te hayranlarıyla buluştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'e TRT dizilerinin oyuncuları katıldı.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Gönül Dağı", "Kendi Düşen Ağlamaz" ve "Tozkoparan İskender Gölge"nin oyuncuları, TRT standında gerçekleştirilen imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.
Gönül Dağı dizisinin oyuncuları Serkan Kuru, Hande Nur Tekin ve Hüseyin Sevimli, Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin başrol oyuncuları Enes Koçak ve Eylül Tumbar ile TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanan "Tozkoparan İskender: Gölge" dizisinin başrol oyuncularından Çağan Efe Ak, Deniz Erayvaz ve Tuana Naz Tiryaki katıldıkları imza etkinliğinde yoğun ilgiyle karşılaştı.
Hayran oldukları oyuncularla görüşme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, oyuncularla fotoğraf çektirerek sohbet etti.
TEKNOFEST heyecanını TRT standında yaşadıklarını dile getiren oyuncular, böyle bir atmosferde hayranlarıyla buluşmaktan memnun olduklarını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.