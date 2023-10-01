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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Süper Lig’in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Teknoloji, TEKNOFEST

TRT'nin dizi oyuncuları TEKNOFEST'te hayranlarıyla buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'e TRT dizilerinin oyuncuları katıldı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
TRT'nin dizi oyuncuları TEKNOFEST'te hayranlarıyla buluştu

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Gönül Dağı", "Kendi Düşen Ağlamaz" ve "Tozkoparan İskender Gölge"nin oyuncuları, TRT standında gerçekleştirilen imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.

Gönül Dağı dizisinin oyuncuları Serkan Kuru, Hande Nur Tekin ve Hüseyin Sevimli, Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin başrol oyuncuları Enes Koçak ve Eylül Tumbar ile TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanan "Tozkoparan İskender: Gölge" dizisinin başrol oyuncularından Çağan Efe Ak, Deniz Erayvaz ve Tuana Naz Tiryaki katıldıkları imza etkinliğinde yoğun ilgiyle karşılaştı.

Hayran oldukları oyuncularla görüşme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, oyuncularla fotoğraf çektirerek sohbet etti.

TEKNOFEST heyecanını TRT standında yaşadıklarını dile getiren oyuncular, böyle bir atmosferde hayranlarıyla buluşmaktan memnun olduklarını ifade etti.

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