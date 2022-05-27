Dolar
16.21
Euro
17.39
Altın
1,854.03
ETH/USDT
1,725.70
BTC/USDT
28,380.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Tavsiyem, ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınıza odaklanmanız

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Bir kardeşiniz, bir teknolojist, aynı zamanda bir mühendis olarak tavsiyem, ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınıza odaklanmanız." dedi.

Tolga Yanık, Mustafa Çalkaya   | 27.05.2022
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Tavsiyem, ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınıza odaklanmanız Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

İstanbul

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bir kardeşiniz, bir teknolojist, aynı zamanda bir mühendis olarak tavsiyem, ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınıza odaklanmanız ve neden yaptığınız sorusunun cevabını sıklıkla hatırlamaya çalışmanız." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan’da gerçekleştiriliyor.

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın başında Şuşa'ya yaptığı ziyarete ilişkin izlenimlerini paylaştı.

TEKNOFEST'te yüzlerce insanın emek verdiğini aktaran Bayraktar, "Bir yandan uçaklar uçuyor, çok keskin manevralar yapıyor. Bir yandan binlerce genç ter döküyor, yarışmalarda çalışıyor." diye konuştu.

Bayraktar, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bir kardeşiniz, bir teknolojist, aynı zamanda bir mühendis olarak tavsiyem, ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınıza odaklanmanız ve neden yaptığınız sorusunun cevabını sıklıkla hatırlamaya çalışmanız. Bizler genç kardeşlerimize hep şunu tavsiye ediyoruz. Kendinizden öte ailenizi, ailenizden öte cemiyetinizi, cemiyetinizden öte milletinizi, milletinizden de öte insanlığın faydasını düşünerek ne yapıyorsanız yapın. En fazla faydanız insanlığa, kendinize, ailenize, bütün bu kümelerin hepsine bu şekilde olacaktır. Sizlerle bir arada olduğum için büyük mutluluk duyduğumu ifade ederek burada ter döken, emek veren, gayret eden tüm girişimlerimizi ve organizasyonu kusursuz bir şekilde yürütmek için gayret eden herkesi tebrik ediyorum."

"Gençlerin girişimciliğe yönelmesi en kıymetli unsur"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısını diğer sektörlerde de göstermeye çalıştığını belirterek, tam bağımsızlığın sadece savunma sanayisinden geçmediğini vurguladı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin yaklaşımının merkezinde gençlerin olduğunun altını çizen Kacır, "Gençlerin girişimciliğe yönelmesini startuplar kurmasını Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek adına en kıymetli unsur olarak görüyoruz." dedi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise TEKNOFEST'in dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olduğunu belirterek, yurt dışında ilk kez Bakü'de düzenlendiğini vurguladı.

Bu organizasyonla güzel bir kardeşlik örneğinin sergilendiğini aktaran Bayraktar, girişimciliği teşvik eden bir ekosistem oluşturmak için yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından, TEKNOFEST Azerbaycan Take Off Girişim Zirvesi'nde dereceye giren girişimlere ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Tavsiyem, ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınıza odaklanmanız

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Tavsiyem, ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınıza odaklanmanız

7 ülkeden 50 girişimci 'Take Off Bakü'de yatırımcılarla buluştu

Azerbaycanlı öğrencilerin işaret dilini yazıya çeviren yazılımı TEKNOFEST'te yarışıyor

TEKNOFEST Azerbaycan'a ikinci gününde yoğun ilgi

TEKNOFEST Azerbaycan'a ikinci gününde yoğun ilgi
Milli gemiler Azerbaycan'da göreve talip

Milli gemiler Azerbaycan'da göreve talip
ASELSAN milli İHA'ların 'gözünü keskinleştiriyor'

ASELSAN milli İHA'ların 'gözünü keskinleştiriyor'