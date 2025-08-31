Dolar
logo
Yaşam, TEKNOFEST

"TEKNOFEST Mavi Vatan"da Halat Çekme Yarışması düzenlendi

"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından denizcilik geleneğinin özünü yansıtan, cesaretin, takım ruhunun ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları düzenleniyor.

Emirhan Yılmaz  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
"TEKNOFEST Mavi Vatan"da Halat Çekme Yarışması düzenlendi Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğinin dördüncü ve son gününde de vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösteriyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyenler sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na akın etti.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin yanı sıra etkinlik kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gün boyu düzenlenecek Gemicilik Yarışmaları da yoğun ilgi görüyor. Denizcilik geleneğinin özünü yansıtan, cesaretin, takım ruhunun ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları kapsamında ilk olarak Halat Çekme Yarışması gerçekleştirildi.

Güç, koordinasyon ve stratejinin bir araya geldiği Halat Çekme Yarışması'na, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu, İstanbul Boğaz Komutanlığı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Deniz Hava Komutanlığı, Deniz Teknik Komutanlığı ve Amfibi Kolordu Komutanlığından takımlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği ve kıyasıya mücadeleye sahne olan Halat Çekme Yarışması'nı Amfibi Kolordu Komutanlığı takımı kazandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bu yarışmalarla denizcilik kültürünü, dayanışmayı ve milli ruhu yansıtmayı amaçlıyor. Söz konusu yarışmalar, denizci olmanın özünü yaşatan gelenek ve geleceği buluşturan birer denizcilik töreni olarak görülüyor.

Gemicilik Yarışmaları, El İncesi Atma ve Halat Salya Etme Yarışları ile devam edecek.

