Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,456.90
BTC/USDT
108,477.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun Barselona'dan Gazze’ye hareketi öncesinde konser etkinliği düzenleniyor İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın dördüncü gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
logo
Yaşam, TEKNOFEST

"TEKNOFEST Mavi Vatan"da El İncesi Atma Yarışması düzenlendi

"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından denizcilik geleneğinin özünü yansıtan, cesaretin, takım ruhunun ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları düzenleniyor.

Emirhan Yılmaz  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
"TEKNOFEST Mavi Vatan"da El İncesi Atma Yarışması düzenlendi Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğine dördüncü ve son gününde de vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyenler sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na akın etti.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin yanı sıra etkinlik kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gün boyu düzenlenecek Gemicilik Yarışmaları da yoğun ilgi görüyor. Denizcilik geleneğinin özünü yansıtan, cesaretin, takım ruhunun ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları kapsamında günün ikinci yarışması olan El İncesi Atma Yarışması gerçekleştirildi.

Nişan kabiliyeti ve denizci reflekslerinin test edildiği bu yarışmada, belirli bir mesafede bulunan hedefe, el incesi halatının isabetli ve düzgün şekilde fırlatılması amaçlanıyor. Yarışmacı, belirtilen çizgiyi geçmeden halatı atıyor, iki denemede hedefi tutturmaya yönelik en isabetli atışını yapıyor. Puanlama ise süre, isabet, stil ve güvenlik dikkate alınarak hesaplanıyor.

El İncesi Atma Yarışması'na Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu, İstanbul Boğaz Komutanlığı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Deniz Hava Komutanlığı, Deniz Teknik Komutanlığı ve İstanbul Donanma Komutanlığından takımlar katıldı.

El İncesi Atma Yarışması'nda, MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencilerinin oluşturduğu takım birinci oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bu yarışmalarla denizcilik kültürünü, dayanışmayı ve milli ruhu yansıtmayı amaçlıyor. Söz konusu yarışmalar, denizci olmanın özünü yaşatan gelenek ve geleceği buluşturan birer denizcilik töreni olarak görülüyor.

Gemicilik Yarışmaları, Halat Salya Etme Yarışları ile devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir
İhtiyaç sahibi öğrenciler için "Ulaşım Desteği" yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de diplomasi trafiği
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi

Benzer haberler

"TEKNOFEST Mavi Vatan"da El İncesi Atma Yarışması düzenlendi

"TEKNOFEST Mavi Vatan"da El İncesi Atma Yarışması düzenlendi

Milli gemilerin yeni silahı ihracata hazırlanıyor

SSB Başkanı Görgün, "TEKNOFEST Mavi Vatan"da Hızırreis'i ziyaret etti

TEKNOFEST Mavi Vatan'da "Yüksek İrtifa" grubu konser verdi

TEKNOFEST Mavi Vatan'da "Yüksek İrtifa" grubu konser verdi
STM, deniz mühendisliği ve yerli tasarım projeleriyle TEKNOFEST Mavi Vatan'da

STM, deniz mühendisliği ve yerli tasarım projeleriyle TEKNOFEST Mavi Vatan'da
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır: "Dünyada 'Mavi Vatan' benzeri bir etkinlik yok"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır: "Dünyada 'Mavi Vatan' benzeri bir etkinlik yok"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet