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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sona erdi

Samsun'da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA Yarışması" sona erdi.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 21.08.2022
TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA Yarışması" Samsun'da sona erdi

Samsun

Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ballıca Kampüsü'nde 15-21 Ağustos tarihlerinde organize edilen yarışmaya, Türkiye'den 20 takım ile Endonezya ve Mısır'dan 2 takım olmak üzere 22 takım, insansız hava araçlarıyla (İHA) katıldı.

Takımlar, hazırladıkları İHA'larla 15 müsabaka tamamlayarak yaklaşık 3 saat uçuş gerçekleştirdi.

Bu yıl yarışmaya ilk kez eklenen kamikaze görevini tamamlayan olmadı.

BAYKAR Teknoloji'nin desteğiyle yapılan yarışmada, finalistlerin 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da gerçekleşecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te açıklanacağı duyuruldu.

Yarışmada mühendis hakemler tarafından yapılan değerlendirmede, "En Özgün Yazılım" dalında Kocaeli Üniversitesi adına yarışan Koustech Takımı ile "En İyi Takım Ruhu" dalında ödüle layık gösterilen İstanbul Kültür Üniversitesi adına yarışan Kırmızı Kanatlar Takımına, ödülleri Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından verildi.

Baykar Savunma mühendislerinden Burak Özbek, AA muhabirine, yedi gün süren yarışmaların başarıyla tamamlandığını söyledi.

Özbek, "Üzülenler ve sevinenler oldu. Kamikaze görevini deneyenler oldu. 15 müsabakanın 15'ine katılan takımlarımız toplamda 3 saati aşkın uçuş süresi yapan takımlarımız oldu. Çok heyecanlıydı. Kaza kırımlar oldu, ama hemen tamir ettiler, yazılımlarını geliştirdiler. Önümüzdeki hafta ana TEKNOFEST'te, büyük ödülün sahipleri birinci, ikinci ve üçüncü açıklanacak. Tüm gençleri önümüzdeki yıl Savaşan İHA Yarışması'na bekliyoruz." diye konuştu.

Yarışma sonunda takımlar, katılımcılar için akrobasi uçuşları da gerçekleştirdi.

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