Dolar
18.19
Euro
18.11
Altın
1,712.63
ETH/USDT
1,550.10
BTC/USDT
19,817.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST KARADENİZ'de
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Tekerlekli sandalyenin merdivenden çıkmasını sağlayan paletli sistem TEKNOFEST'te

Geliştirilen sistemde tekerlekli sandalye, monte edilen şarjlı palet sayesinde güç kullanmadan yön verilerek merdivenlerden kolaylıkla indirilip çıkarılabiliyor.

Veysel Altun   | 03.09.2022
Tekerlekli sandalyenin merdivenden çıkmasını sağlayan paletli sistem TEKNOFEST'te Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Uzun yıllar evde bakım ve hasta bakımı hizmeti veren Mehmet Muslu'nun geliştirdiği paletli sistem, engelli ve hastaların tekerlekli sandalyesinin merdivenlerden rahatlıkla indirilip çıkarılabilmesine imkan sağlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST'te, Muslu tarafından 5 yıl önce engelli ve hastaların merdivenleri rahatça kullanabilmeleri için tasarlanan sistem de sergileniyor.

Geliştirilen sistemde tekerlekli sandalye, monte edilen şarjlı palet sayesinde güç kullanmadan yön verilerek merdivenlerden kolaylıkla indirilip çıkarılabiliyor.

Muslu, kurduğu şirketle, ürettiği sistemi kişiye özel tekerlekli sandalyeye de uygulayabiliyor.

Mehmet Muslu, AA muhabirine, evde bakım hizmeti verdiği yıllarda hastaların taşınması için bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu gördüğünü söyledi.

Özellikle asansörü olmayan evlerde, eski yapılarda hastaların ve engellilerin ulaşılabilirliğinde ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Muslu, "İnsanların tedavi ihtiyaçlarını karşılamak için hastane ile ev arasında yaşadıkları transfer sıkıntılarını görüyorduk. Buna istinaden insanların aracıyla nasıl transfer edilebileceği üzerine AR-GE çalışması yaptık." dedi.

Geliştirdikleri sistemi projelendirerek üretimini yaptıklarını anlatan Muslu, "Sistem, engelliler ve hareket kısıtı yaşayan kişilerin merdivenlerden güvenli şekilde inip çıkmasını sağlıyor. Yaklaşık 4 bin kullanıcımız var Türkiye'de. Her çeşit merdivenin ulaşılabilirliğini sağlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Muslu, sistemlerine Almanya ve Bulgaristan'dan talep geldiğini, geliştirdikleri modelle Avrupa'da ses getireceklerine inandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi
TFF'ye yapılan saldırının detayları ve ilk ifadeler ortaya çıktı
3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti
Ağustosta 90 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Tekerlekli sandalyenin merdivenden çıkmasını sağlayan paletli sistem TEKNOFEST'te

Tekerlekli sandalyenin merdivenden çıkmasını sağlayan paletli sistem TEKNOFEST'te

Devrim otomobilinde yarım kalan hayal TEKNOFEST ile ileri taşınıyor

Orman Genel Müdürlüğü kullandığı teknolojiyi TEKNOFEST'te sergiliyor

TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret etti

TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret etti
Gürültü kirliliği 'uyarlanabilir ses kalkanı' ile önlenebilecek

Gürültü kirliliği 'uyarlanabilir ses kalkanı' ile önlenebilecek
Yerli karina temizleme aracı ithal ikamesi sağlıyor

Yerli karina temizleme aracı ithal ikamesi sağlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet