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Teknoloji, TEKNOFEST

Samsun'da TEKNOFEST kapsamında inşa edilen bilim merkezleri öğrenci alımına başladı

Samsun'da, 30 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında inşa edilen bilim merkezleri ve keşif kampüsleri öğrenci alımına başladı.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 06.12.2022
Samsun'da TEKNOFEST kapsamında inşa edilen bilim merkezleri öğrenci alımına başladı

Samsun

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 900 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşen "Milli Teknoloji Hamlesi"nin en güzel yansımalarına şahitlik edilen TEKNOFEST KARADENİZ'in heyecanının kalıcı izleriyle devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında kentte inşa edilen ve açılışları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen bilim merkezleri ve keşif kampüslerinin öğrenci alımına başladığı bildirildi.

Geleceğin bilim insanlarının yetişeceği Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Bilim Samsun ve Samsun Keşif Kampüsü'ndeki Deneyap teknoloji atölyelerinde 36 ay sürecek ücretsiz eğitimlerden yararlanmak isteyen ortaokul 4. ve 5. sınıf ile lise 8. sınıf, 9. sınıf ve lise hazırlık sınıfı öğrencileri için son başvuru tarihinin 10 Aralık 2022'ye uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 30 bini aşkın proje ile katılım gösteren, TEKNOFEST KARADENİZ'de 201 takımı finalist olan ve 18 takımı da ödül kazanan Samsun'un bu yoğun ilgisinin, geleceğin teminatı olan çocukların yerli ve milli teknolojiye olan ilgisinin bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Dağlı, gençlerin önünü açmak ve onları desteklemek için yürütülen çalışmalara, TEKNOFEST'in kazanımlarının devamlılığını sağlamak amacıyla devam edildiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Öğrenci alımına başlanan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Bilim Samsun ve Samsun Keşif Kampüsü'ne öğrenci seçme sınavı için 10 Aralık 2022 Cumartesi günü son başvuru tarihi. Bilim Çarşamba ve Bilim Vezirköprü'de de çalışmaların tamamlanmasıyla öğrenci alımına başlanacak. Öğrencilerimizin TEKNOFEST KARADENİZ'de ortaya koydukları projelerle neleri başarabileceklerine bizzat şahit olduk. Bu nedenle, teknoloji konusunda ilgisi ve yeteneği olan gençlerimizin, yeterli imkanlar ve doğru yönlendirme ile çok büyük işler başarabilecek potansiyelde olduklarını düşünüyorum. Bu alanda gençlerimizi desteklemeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Bu noktada, çocuklarımızın kendilerine büyük faydalar sağlayacak olan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almalarını oldukça önemsiyor ve bu güzel fırsatı kaçırmamaları tavsiyemi yineliyorum. Evlatlarımızın bilgi, birikim ve heyecanlarının yanında bu atölyelerde alacakları eğitimlerle ileride dünya çapında kendilerinden söz ettirecek projelere imza atacaklarına, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum."


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