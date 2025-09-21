Dolar
Teknoloji, TEKNOFEST

"Formula Student" şampiyonu YTU Racing takımı TEKNOFEST'e katıldı

Çekya'da düzenlenen "Formula Student Czech Republic 2025" yarışmasında içten yanmalı araç kategorisinde birincilik elde eden Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencilerinden oluşan YTU Racing takımı TEKNOFEST'te ilgi gördü.

Rüveyda Mina Meral  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
"Formula Student" şampiyonu YTU Racing takımı TEKNOFEST'e katıldı Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Mühendislik ve pilotaj becerileriyle yarışmada toplamda 6 farklı kategoride podyuma çıkan ekip, topladığı puanlarla genel klasmanda zirveye yerleşerek Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırdı.

Geliştirdikleri YTR10C araçla yarışan ekip, saatte 0-100 kilometre hızlanmayı, 3,2 saniyede gerçekleştirirken Genel Klasman (Overall), Dayanıklılık (Endurance) ve Hızlanma (Acceleration) kategorilerinde başarıya imza attı.

YTU Racing takımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te YTÜ'nün etkinlik alanında bulunan stantta ilgiyle karşılandı.

YTÜ Racing EPT Departman Lideri Mehmet Emir Öztaş, AA muhabirine, Formula Student yarışmalarına katılıp Türk bayrağını en üst seviyede dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Öztaş, ekip olarak sektörde deneyimli mühendisler yetiştirdiklerini belirterek, "Biz, 2011 yılında kurulmuş bir takımız. Sezona yaklaşık 60 kişilik bir ekiple başlayıp, önce bilgisayar ortamında araç tasarımı ve simülasyon çalışmaları yürütüyoruz. Aerodinamik paket, motor parçaları, ısı ve soğutma sistemleri ile araç dinamiği üzerine analizler yapıyoruz." dedi.

Ocak ve şubat aylarında sponsor ile üniversitelerin desteğiyle parça tedarik ettiklerini dile getiren Öztaş, şasi üretiminden montaja, test sürüşlerinden son iyileştirmelere kadar tüm süreci takım üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiklerini anlattı.

Öztaş, "Aracımız artık tam haline geldikten sonra test süreçlerimiz başlıyor. Bu noktada izin aldığımız bölge içerisinde aracımızın hızlanma, dayanıklılık ve verimlilik etaplarında testlerini yapıp, aracımızdaki eksikleri görüp bunları telafi etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Çekya'da birinci olup bayrağımızı göklerde dalgalandırma başarısını elde ettik."

Test sürüşlerini tamamladıktan sonra araçta geliştirmeler yaptıklarına dikkati çeken Öztaş, şöyle devam etti:

"Yaklaşık iki aylık test sürecimiz oluyor. Bunlar üzerine aynı şekilde geliştirmelerimizi sağlıyoruz. Aracın daha dayanıklı ve sürdürülebilir kondisyona gelmesini amaçlıyoruz. Takım, mayıs-haziran aylarında testlerini tamamladıktan sonra ağustos ayında iki yarışmaya katıldı. İlk olarak Çekya'daki Formula Student yarışına çıktık. Otokros ve dayanıklılık etaplarında elde ettiği derecelerle içten yanmalı araç kategorisinde birinciliğe ulaştık. Çekya'da birinci olup bayrağımızı göklerde dalgalandırma başarısını elde ettik."

Öztaş, Hırvatistan'da çıktıkları yarışmada ise pistte yağ sızıntısı nedeniyle dayanıklılık etabından diskalifiye olduklarını, genel sıralamada 7. olan takımın bu sebeple birincilik için verdikleri mücadelede gerilediğini anlattı.

Birincilik için rekabet ettikleri takımın da aynı sebeple diskalifiye olduğunu aktaran Öztaş, "Bununla beraber aslında bizim için Hırvatistan unutulmaz bir an yaşadık. Birincilik için kapışan iki takım aynı zamanda elenince aslında üçüncünün birinci olduğu bir yarışma oldu." dedi.

Öztaş, gelecekte aynı şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini, bu kadar başarı elde etmenin kendilerini bir üst seviyeye taşıdığını ve çok gururlandırdığını kaydetti.

