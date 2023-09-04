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Teknoloji, TEKNOFEST

Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 943 bin oldu

Seda Tolmaç  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 943 bin oldu

Ankara

Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen ve 5 gün süren dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 943 bin oldu.

Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Etimesgut Havaalanı'nda 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

TEKNOFEST yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i 943 bin kişi ziyaret etti.

Bu yılki son TEKNOFEST ise 27 Eylül-1 Ekim'de İzmir'de yapılacak.

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