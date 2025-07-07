Sporda haftanın özeti

Ankara
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🏆 Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu fikstürü belli oldu.— AA SPOR (@aa_spor) July 7, 2025
🎾 Zeynep Sönmez, Wimbledon'a 3. turda veda etti.
🤼♂️ Kırkpınar'da başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.
👤 Liverpoollu Diogo Jota, trafik kazasında hayatını kaybetti.
➡️ Trendyol'un katkılarıyla hazırlanan “Sporda… pic.twitter.com/Yer6RhYJ3U