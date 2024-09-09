Yusuf Dikeç, MEV Koleji Özel Ankara Okullarında yeni eğitim-öğretim döneminin ilk dersini verdi
Ankara
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç, MEV Koleji Özel Ankara Okullarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dersinde öğrencilere hitap etti.
Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başladı.
Dikeç de MEV Koleji Özel Ankara Okullarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılış programına katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan MEV Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çelik, öğrencilere başarılar diledi.
Çelik, gençlerden öğretmenlerinin ışığında geleceğe hazırlanmalarını beklediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Heyecanla, coşkuyla göz bebeğiniz evlatlarımızı teslim ettiğiniz MEV okulları olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in bekası için tüm bilgi ve birikimleriyle öğretmen arkadaşlarımızın rehberliğinde gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz. Milli Eğitim Vakfı 43 yıl önce kurulan bir vakıftır. Ülke genelinde 5 okul ile eğitim camiasına hizmet etmekte. Bu hizmeti daha da ileriye götürerek sadece Ankara'da değil, Türkiye'de eğitim-öğretimde aranan okullar arasına girmesi için gayretlerimiz devam ediyor."
Çelik, Dikeç'in okulun velilerinden olduğunu kaydederek, "Yusuf Dikeç kardeşimizle konuşurken, ben söylemeden kendisi söyledi; okulumuza kendi branşında bir kulüp faaliyetini başlatacağız. Daha nice şampiyonlar çıkartacağız." dedi.
Öğrencilere, atıcılık poligonu müjdesi
Milli sporcu Yusuf Dikeç, açılış programında öğrencilere ilk dersi verdi.
Dikeç, gençlerin huzurundayken, yarışmadakinden daha heyecanlı olduğunu belirterek, "Gençler benim sizlerden isteğim, kalbinizden anne sevgisini, gönlünüzden ülke ve öğretmen sevgisini lütfen hiç eksik etmeyin. Çünkü sizleri başarıya götürecek olan bunlardır." şeklinde konuştu.
Öğrencilere okulda atıcılık poligonu kurulacağı müjdesini veren Dikeç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İçinizden 1, 3 değil, 5 olimpiyat şampiyonu çıkacak. Ben buna canıgönülden inanıyorum.
Hiçbir şeyden vazgeçmeyin, pes etmeyin, çalışmaya devam edin. Ben 50 yaşındayım, tam 5. olimpiyatın sonunda ancak olimpiyat madalyası kazanabildim. Lütfen siz de bıkmadan, usanmadan bu ülkeye hizmet etmek için çok çalışın."
Programın ardından MEV Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, Dikeç'e plaket verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.