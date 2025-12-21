Dolar
42.80
Euro
50.12
Altın
4,339.57
ETH/USDT
2,972.00
BTC/USDT
88,119.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Yılın en uzun gecesinde Kapalı Çarşı'da yarıştılar

Yılın en uzun gecesinde Kapalı Çarşı'nın içinde hazırlanan koşu parkurunda yarışan 1500 katılımcı, dereceye girmek için birbirleriyle mücadele etti.

Hikmet Faruk Başer  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Yılın en uzun gecesinde Kapalı Çarşı'da yarıştılar Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Dust Event tarafından düzenlenen ve 1500 sporcunun katıldığı Kapalı Çarşı Gece Koşusu yarışı, İstanbul'un tarihi mekanlarından Çemberlitaş Meydanı'nda start aldı. İstanbul Üniversitesinin tarihi kapısından ve sokaklarından geçerek Kapalı Çarşı'nın içerisinde koşulan yarış, başladığı noktada son erdi.

Sporcular, iki etap şeklinde gerçekleşen yarışın birinci etabında aynı parkuru 3 tur koşarak toplam 5 kilometre yarıştı. Birinci etapta genel ile yaş kategorilerinde ilk 5'e giren yarışmacılar, daha sonra bir turluk final etabında da yarışmaya hak kazandı.

Parkuru tamamlayan her sporcuya madalya verilen yarışta, final etabında genel ve yaş kategorilerinde ilk 3'e girenlere ise ödül verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarışta erkeklerde genel kategoride birinci Hacı Sebahattin Çavga, ikinci Yusuf Taç, üçüncü Doruk Öztürk oldu.

Kadınlarda genel kategoride Funda Karayaman birinci, Maria Kolpakova ikinci, Nil Meryem Aydemir üçüncü olarak yarışı tamamladı.

AASK sporcusu yaş kategorisinde 2. oldu

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Anadolu Ajansı (AA) Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan ile AASK Atletizm Branş Sorumlusu ve sporcusu Hasan Hüseyin Kul da yarışa katıldı.

Yarışın birinci etabında derece yapan Kul, ikinci etapta da yarışma hakkı kazandı.

Kul, ikinci etapta 5 dakika 41 saniyelik derecesiyle genelde on dördüncü, 35-39 yaş kategorisinde 2. olarak yarışı bitirdi.

Özhan ise 3 turluk birinci etabı 22 dakika 27 saniyelik derecesiyle tamamlayarak 35-39 yaş kategorisinde 14. oldu.

Kul, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı Spor Kulübü olarak AA çalışanlarının hareketlenmesi, spora başlaması, hem günlük hayatlarında hem de iş hayatlarında verimli olabilmesi için kulüp olarak koşu takımını kurduklarını söyledi.

Bu kapsamda motivasyon olması amacıyla da çeşitli yarışlara katıldıklarını anlatan Kul, şöyle konuştu:

"Bugün de yılın en uzun gecesinde Kapalı Çarşı Gece Koşusu'na katıldık. Burada farklı bir deneyim yaşayacağız. Çemberlitaş Meydanı’ndan başlayıp mistik sokaklardan ve tarihi Kapalı Çarşı içerisinden geçip tekrar meydana geleceğiz. Farklı ve güzel bir deneyim olacak. Bu koşular sayesinde hem ruhen hem bedenen kendimizi daha iyi hissedeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Erzurum-Artvin kara yolunda dorsesi yola oturan gemi yüklü tır ulaşımı aksattı
Ankara'da hafta sonu AVM yoğunluğu trafiği olumsuz etkiledi
Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti
İçişleri Bakanlığından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve bazı meclis üyeleri hakkında soruşturma izni

Benzer haberler

Yılın en uzun gecesinde Kapalı Çarşı'da yarıştılar

Yılın en uzun gecesinde Kapalı Çarşı'da yarıştılar

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet