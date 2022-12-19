Voleybolda Türk takımları, Avrupa'da tur için sahaya çıkacak
Voleybol Kadınlar CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden kulüpler, tur için sahaya çıkacak.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası, PTT ise Challenge Kupası'nda son 32 turu rövanş mücadelesinde rakipleriyle karşılaşacak.
Türk Hava Yolları, 3-0 kazandığı maçın rövanşında yarın İsviçre'nin Viteos takımını saat 18.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.
Galatasaray HDI Sigorta ise 3-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında 22 Aralık Perşembe günü TSİ 22.00'de İtalya'nın Savino Del Bene ekibine konuk olacak.
Challenge Kupası'nda Romanya'nın CSM Lugoj ekibini Ankara'da 3-2 yenen PTT, rakibiyle 21 Aralık Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak. Lugoj kentindeki rövanş müsabakası, TSİ 19.30'da başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.