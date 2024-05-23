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Spor

Voleybol milli takımlar resmi sponsoru TatilBudur oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu ile TatilBudur arasında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Dilek Erol  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Voleybol milli takımlar resmi sponsoru TatilBudur oldu

İstanbul

Federasyondan sponsorlukla ilgili yapılan açıklamada "Kurulduğu ilk günden bugüne turizm sektöründe öncü olan ve değerli turizm destinasyonlarında keyifli tatil deneyimlerine aracılık eden TatilBudur; Voleybol milli takımlar resmi sponsoru oldu. Uzun yıllardır Türk sporunun ve sporcusunun destekçisi olan TatilBudur, voleybol milli takımlar resmi sponsoru olarak 2 yıl boyunca milli takımlarımızın başarılarına ortak olacak." ifadeleri kullanıldı.

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