Dolar
39.82
Euro
47.01
Altın
3,338.96
ETH/USDT
2,449.20
BTC/USDT
107,567.00
BIST 100
10,272.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Bolat, Türkmenistan İhracat ve Gıda Ürünleri Fuarı'nın açılış töreninde konuşuyor
logo
Spor

Plaj voleybolu hazırlık ve genel yetenek seçme kampı Antalya'da başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edecek yetenekleri keşfetmek amacıyla hazırlık ve genel yetenek seçme kampı, Antalya'da başladı.

Fatih Çakmak  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Plaj voleybolu hazırlık ve genel yetenek seçme kampı Antalya'da başladı Fotoğraf: Türkiye Voleybol Federasyonu

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Plaj Voleybolu Kamp Eğitim Merkezi'nde bugün başlayan kampta, Plaj Voleybolu Milli Takım Antrenörü Ahmet Tunçay ve kondisyoneri Evren Ersezer yönetiminde 16 sporcu, teknik ve fiziksel testlerden geçerek 7 Temmuz'a kadar değerlendirmeye alınacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada ayrıca, kampta, Balkan ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek dört genç yıldız sporcu Su Şimdin, Bahar Doğan, Yasemin Yıldırım ve İrem Yener'in de çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Dört sporcunun 8-13 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek BVA U20 Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecekleri, genç sporcuların buradan alacakları sonuçlarla Avrupa şampiyonası için ana tablo kota hakkı kazanmayı hedefledikleri de ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de 2 bin 450 günübirlik ev ve 160 konaklama tesisi denetlendi
Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik'in 6 bölgesinde yangınlar tamamen kontrol altına alındı
Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor
"Yenidoğan çetesi" davasının 30. duruşması başladı

Benzer haberler

Plaj voleybolu hazırlık ve genel yetenek seçme kampı Antalya'da başladı

Plaj voleybolu hazırlık ve genel yetenek seçme kampı Antalya'da başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet