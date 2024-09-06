Ümit Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti maçı ücretsiz izlenebilecek
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda bugün İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı müsabakayı futbolseverler ücretsiz izleyebilecekler.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün Esenler Erok Stadı'nda saat 19.45'de başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini ücretsiz alabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.