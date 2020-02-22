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Spor

Uluslararası Mersin Maratonu için 58 bin 721 kişi kayıt yaptırdı

Bu yıl 5'incisi 22 Mart'ta düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu'na katılmak için 58 bin 721 kişi kayıt yaptırdı.

Sezgin Pancar   | 22.02.2020
Uluslararası Mersin Maratonu için 58 bin 721 kişi kayıt yaptırdı

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla düzenlenen maratonunun hazırlıkları devam ediyor.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) "Silver Label" kategorisinde sınıflandırılan maratonda, 42 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometrelik halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı olmak üzere 4 kategoride düzenlenecek.

Yarışlar, merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda başlayacak ve aynı alanda sonlanacak.

Kayıtların devam ettiği maratonun çeşitli parkurları için şu ana kadar 58 bin 721 kişi kayıt yaptırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bu organizasyon sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla farklı kültürlerin buluştuğu rengarenk bir kültür şölenine tanık olacağız. Halk koşusuyla farklı kentlerimizden gelen vatandaşlarımızla hep birlikte koşacak, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirecek, kentimizin enerjisini yine hep birlikte yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

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Uluslararası Mersin Maratonu için 58 bin 721 kişi kayıt yaptırdı