Uluslararası Karate 1 Premier Lig Turnuvası, yarın İstanbul'da başlayacak
Dünya Karate Federasyonunun (WKF) en prestijli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig Turnuvası, yarın İstanbul'da başlayacak.
Ankara
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre WKF'nin en prestijli organizasyonlarından Karate 1 Premier Lig müsabakaları, 24-25 Ocak tarihlerinde Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Organizasyona 65 ülkeden 382 elit sporcu katılacak. Müsabakalarda, her kategoride dünya sıralamasında ilk 32'de yer alan sporcular madalya mücadelesi verecek.
Türkiye, turnuvada 13 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 23 milli sporcu ile madalya mücadelesi verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.