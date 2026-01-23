Dolar
logo
Spor

Uluslararası Karate 1 Premier Lig Turnuvası, yarın İstanbul'da başlayacak

Dünya Karate Federasyonunun (WKF) en prestijli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig Turnuvası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Fatih Çakmak  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Uluslararası Karate 1 Premier Lig Turnuvası, yarın İstanbul'da başlayacak

Ankara

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre WKF'nin en prestijli organizasyonlarından Karate 1 Premier Lig müsabakaları, 24-25 Ocak tarihlerinde Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyona 65 ülkeden 382 elit sporcu katılacak. Müsabakalarda, her kategoride dünya sıralamasında ilk 32'de yer alan sporcular madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, turnuvada 13 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 23 milli sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

