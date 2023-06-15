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Spor

Uluslararası Dalış Turnuvası'nda Sude Köprülü ve Barış İkinci altın madalya aldı

Avusturya'da düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda milli sporcular Sude Köprülü ve Barış İkinci, altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Uluslararası Dalış Turnuvası'nda Sude Köprülü ve Barış İkinci altın madalya aldı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Graz kentinde düzenlenen 25. Uluslararası Dalış Turnuvası'nda karışık senkronize 3 metre tramplen disiplininde milli sporcular Sude Köprülü ve Barış İkinci, altın madalyanın sahibi oldu.

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