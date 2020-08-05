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Spor

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan spor kulübü açılışına katıldı

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, Şanlıurfa'da bir spor kulübünün açılışına katıldı.

05.08.2020
Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan spor kulübü açılışına katıldı

Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, Şanlıurfa'da bir spor kulübünün açılışına katıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde temaslarını sürdüren Erdoğan, beraberinde Gençlik Derneği Başkanı Mücahit Yılmaz ile Haliliye Halk Eğitim Müdürü Ömer Haydarlı'yı ziyaret etti.

Erdoğan, Servet Çiftçi ve Cihad Orak'ın Şanlıurfa'ya kazandırdığı spor kulübünün açılışına katıldı.

"Servet Çiftçi ve Cihad Orak değerli antrenörler ve Şanlıurfa gençliğine çok katkı sağlayacaklarını inanıyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun huzur ve barış içinde yaşamasına, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak, temiz bir çevrede, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olarak yetişeceklerine inancımız tamdır. Yanlarında olduğumuzu göstermek için bugün onları ziyaret ettik."

Çiftçi ve Orak da amaçlarının gençlere hizmet etmek olduğunu bildirdi.

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