'Üç büyükler'den Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Tokat'ın Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Tokat'ın Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, olay sonrası Sultan Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba Ömer Çakmak'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatılarak, "Merhumeye Allah'tan rahmet, Osman Çakmak'a, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı, aynı olay sonrası yoğun bakıma alınan Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünden paylaşılan başsağlığı mesajında ise "Ampute takımımızın kaptanı Osman Çakmak'a başsağlığı, değerli annesine Allah'tan rahmet, babasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünden de "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet, Osman Çakmak'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı, Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." mesajı paylaşıldı.

Muhabir: Erkan Tiryaki



