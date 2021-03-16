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Spor

Üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Büşra Işıldar'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Zayıflamak için başladığı boksta milli takıma yükselen ve bugüne kadar 3 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Büşra Işıldar, yeni hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Özgür Alantor   | 16.03.2021
Üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Büşra Işıldar'ın yeni hedefi dünya şampiyonluğu Fotoğraf: Özgür Alantor / AA

Kastamonu

Fazla kilolarından kurtulmak amacıyla 5 yıl önce boksa başlayan Büşra Işıldar, İstanbul şampiyonluğunu elde ettikten sonra katıldığı ilk turnuva olan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda 4 rakibini de yenerek altın madalya kazandı.

Ardından 2017, 2018 ve 2019'da Türkiye ve Avrupa şampiyonu olan Büşra'nın yeni hedefi ise nisan ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanmak.

Büşra Işıldar, AA muhabirine, dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Spora başlamadan kilolu biri olduğunu aktaran Işıldar, "5 yıl önce 110 kiloyken bir salonda spora başladım. Hocam Fikret Taşdemir oradaydı. Spor yaparken hocam yanıma gelip, 'Şampiyon olmak ister misin?' diye sordu. Her bireyin bu hayalidir. Ben de 'evet' dedim. Bu şekilde boksa başladım. İlk sene 4 nakavtla Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra da her sene Türkiye şampiyonu oldum. 3 yıl üst üste ağır sıklette Avrupa şampiyonu oldum." diye konuştu.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'nin katılmadığını dile getiren Işıldar, "Şimdi dünya Şampiyonası var, ona hazırlanıyorum. 35 kilo verdim. Şimdiki amacım dünya şampiyonluğu. En büyük hedefim ise olimpiyat şampiyonluğu tabii ki." diye konuştu.

Genç Kadınlar Milli Takımlar Başantrenörü Fikret Taşdemir ise Büşra'nın kilolu bir çocuk olarak salonuna spor yapmaya geldiğini anlatarak, "Gelip giderken Büşra'nın bu spora yeteneğinin olduğunu gördüm. Kendisini boks yapmaya davet ettim ve macera başladı. 110 kiloydu o zamanlar. Şimdiki hedefimiz takımla beraber dünya şampiyonluğu elde etmek." ifadelerini kullandı.

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