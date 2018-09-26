Türkiye'nin spordaki vitrini: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

ANKARA - Halil İbrahim Avşar

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 54'üncüsü için geri sayım başladı.

Dünya Turu takviminde ikinci kez yer alan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 9 Ekim'de ilk defa Konya'dan start alacak.

Seçkin bisiklet takımlarının rekabetine sahne olacak tur, 6 etaptan oluşuyor. Türkiye yarışa, yine Milli Takım adı altında katılacak.

Türkiye'de "bisikletin başkenti" olarak kabul edilen Konya'dan başlayacak tur daha sonra Akdeniz'e taşınacak.

Akdeniz'den Ege sahillerine yönelecek bisikletçileri, en fazla 4. etapta yer alan Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nin yer aldığı Bülbül Dağı tırmanışı zorlayacak.

Bisikletçiler, TUR 2019'un son etabında ise Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış şehirler Bursa ile İstanbul arasında pedal çevirecek.

14 Ekim'deki turun son etabında Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden geçecek sporcular, 950 kilometrelik yarışı İstanbul'da noktalayacak.

Yarışı zirvede tamamlayacak takım ve klasman lideri bisikletçiler, Selçuklu yıldızı motifleriyle bezeli özel kupanın da sahibi olacak.

Tur dünyada izlenecek

Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayan organizasyon naklen ve banttan yayınlarla 120'den fazla ülkede izlenebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu geçen yıl 284 saatlik yayınla 484 milyondan fazla haneye ulaşmıştı.

Mark Cavendish, Andre Greipel, Alessandro Petacchi, Adam Hansen, Sacha Modolo gibi dünyaca ünlü yıldız bisikletçilerin pedal bastığı turu 2017'de, BAE Emirates Takımı'ndan İtalyan Diego Ulissi kazanmıştı.

20 takım mücadele edecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyon için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Turun Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı yaptığına dikkati çeken Küçükbakırcı, "Ülkemizde düzenlenen en önemli spor organizasyonlarından. Adına yakışır bir organizasyon düzenleyeceğiz. 20 takım mücadele edecek. Tur için hazırlıklar tamam. Bir eksiğimiz kalmadı." diye konuştu.

Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk kez Konya'dan start alacağına işaret ederek, "Konya, ülkemizde bisiklet sporunun başkenti. 485 kilometre bisiklet yoluna sahip kentimiz. New York'tan sonra en fazla bisiklet yoluna sahip şehir. Konya'nın Türk bisikletine yaptığı katkı yadsınamaz. Tura Konya'yı dahil ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en önemli bisiklet takımlarını ağırlayacaklarının altını çizen Küçükbakırcı, "Güçlü takımlar geliyor. Milli takımda yer alan sporcularımızdan da kürsüyü zorlamalarını bekliyoruz. Birkaç kez kürsüde yer alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Turun görselliğini daha da güçlendirmek için bisikletçilerin zaman zaman ana yollardan çıkacağını belirten Erol Küçükbakırcı, Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini helikopterden yapılan yayınlarla dünyaya aktaracaklarını sözlerine ekledi.