Euro
10.10
Dolar
8.54
BIST 100
1,420.63
Altın
1,809.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılıyor. Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
logo
Spor, Tokyo 2020

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 98 oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karateci Eray Şamdan'ın erkekler kumite 67 kiloda gümüş madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 98'e çıktı.

Emrah Oktay   | 05.08.2021
Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 98 oldu Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü / AA

Tokyo

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Türkiye, Tokyo 2020'de okçulukta Mete Gazoz ile altın, tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte ise Ferhat Arıcan ile bronz madalya kazandı. Oyunlar öncesi 91 olan madalya sayısı, burada alınan derecelerle 97'ye taşındı.

Olimpiyatlarda ilk kez Tokyo 2020'de temsil edilen karatede Eray Şamdan, gümüş alarak Türkiye'ye bu branştaki ilk madalyayı kazandırdı. Karatedeki tarihi başarıyla Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında topladığı madalya sayısı 40'ı altın, 26'sı gümüş, 32'si bronz olmak üzere 98 oldu.

Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı da 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 7'ye ulaştı.

Karate olimpiyat madalyası alan 9. branş

Karate, Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren 9. branş oldu.

Tokyo 2020 öncesinde Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 91 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında elde etti.

Ay-yıldızlı sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk ve cimnastiğin ardından karate de ilk madalyasını aldı. Böylece Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren branş sayısı 9'a çıktı.

Boksta 2 madalya garanti

Türkiye, kadın boksunda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile madalyayı garantiledi.

Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden boksörlerden 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda da Busenaz Sürmeneli, finale çıkarak madalyayı garantiledi.

Henüz final maçlarını oynamayan iki sporcunun madalya rengi de belli olmadı. Milli boksörlerin karşılaşmalarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin olimpik madalya sayısı 100 olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika, Kovid-19'a bağlı ölümlerde rekor kırdı
Kahveci ve kıraathanecilerden müşterilere 'aşınızı yaptırıp gelin' çağrısı
Hava ambulansı Kovid-19 döneminde iki kat fazla havalandı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Mevsimlik tarım işçilerine çadırlarında aşı hizmeti sürüyor

Benzer haberler

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 98 oldu

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 98 oldu

Eray Şamdan gümüş madalya kazandı

2020 Olimpiyatları'nın açılışının ikinci haftasında Tokyo'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası tespit edildi

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz: Öyle bir seviyedeyiz ki olimpiyat dördüncülüğüne üzülür olduk

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz: Öyle bir seviyedeyiz ki olimpiyat dördüncülüğüne üzülür olduk
Olimpiyat Oyunlarında erkek basketbolunda ilk finalist ABD oldu

Olimpiyat Oyunlarında erkek basketbolunda ilk finalist ABD oldu
Eray Şamdan olimpiyat madalyasını garantiledi

Eray Şamdan olimpiyat madalyasını garantiledi