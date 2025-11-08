Türkiye'nin 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk altın madalyaları halterden geldi
Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin ilk altın madalyaları, kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun'dan geldi.
Riyad
Başkent Riyad'da devam eden oyunlarda, ay-yıldızlı kadın haltercilerden 48 kiloda Gamze Altun, koparmada 72, silkmede 100 ve toplamda da 172 kiloyla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı