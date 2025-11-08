Dolar
logo
Spor

Türkiye'nin 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk altın madalyaları halterden geldi

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin ilk altın madalyaları, kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun'dan geldi.

Fatih Çakmak  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Türkiye'nin 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk altın madalyaları halterden geldi

Riyad

Başkent Riyad'da devam eden oyunlarda, ay-yıldızlı kadın haltercilerden 48 kiloda Gamze Altun, koparmada 72, silkmede 100 ve toplamda da 172 kiloyla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

