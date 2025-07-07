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Spor

Türkiye'den 119 sporcu, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne katılacak

2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) Türkiye'yi 119 sporcu temsil edecek.

Can Öcal  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Türkiye'den 119 sporcu, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne katılacak

İstanbul

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 20-26 Temmuz tarihlerinde 18'incisi düzenlenecek organizasyona Türkiye adına 61'i kadın ve 58'i erkek olmak üzere toplam 119 sporcu katılacak.

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Türk sporcular, EYOF 2025'te atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, 3x3 basketbol, yol bisikleti, dağ bisikleti, artistik cimnastik, judo, akarsu kano, masa tenisi, voleybol, tekvando ve yüzme branşlarında yarışacak.

Türkiye, ​​​​​​​2023 yılında Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen bir önceki EYOF'ta 8 altın, 9 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 19 madalya kazanmıştı.

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