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Spor

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de start aldı.

Şahin Oktay  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda sporcular, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenman çıkışları yaptı.

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Şampiyonanın ikinci ayağında, 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon, yarın sporcuların 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

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