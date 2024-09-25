Dolar
34.15
Euro
38.22
Altın
2,656.45
ETH/USDT
2,614.00
BTC/USDT
63,510.00
BIST 100
10,037.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın finali Uşak'ta yapılacak

Arda Kentköy  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın finali Uşak'ta yapılacak

Ankara

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın finali Uşak'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 5-6 Ekim tarihlerinde Uşak Süpermoto Pisti'nde düzenlenecek.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'na katılmak isteyen sporcular, 3 Ekim Perşembe gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Yamanlar'da yanan ormanlık alan 1 milyondan fazla fidan ve 8 ton tohumla yeşertilecek
CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına başlandı
Türkiye'nin gönderdiği insani yardım Lübnan'a ulaştı
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi
Trabzon'daki taşkın ve heyelanların izleri siliniyor

Benzer haberler

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın finali Uşak'ta yapılacak

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın finali Uşak'ta yapılacak

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası, İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi

Dünya Motokros Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da 400 bini aşkın seyirci izledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet