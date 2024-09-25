Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın finali Uşak'ta yapılacak
Ankara
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın finali Uşak'ta gerçekleştirilecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 5-6 Ekim tarihlerinde Uşak Süpermoto Pisti'nde düzenlenecek.
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'na katılmak isteyen sporcular, 3 Ekim Perşembe gününe kadar kayıt yaptırabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.