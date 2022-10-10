Dolar
18.58
Euro
18.03
Altın
1,668.25
ETH/USDT
1,306.50
BTC/USDT
19,239.00
BIST 100
3,582.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye-Sırbistan ragbi maçı, 15 Ekim'de Trabzon'da oynanacak

Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Ligi Grup müsabakaları kapsamında 15 Ekim Cumartesi günü Trabzon'da Sırbistan'ı konuk edecek.

Fatih Gazioğlu   | 10.10.2022
Türkiye-Sırbistan ragbi maçı, 15 Ekim'de Trabzon'da oynanacak

Ankara

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Sırbistan maçı Trabzon Vakfıkebir Stadı'nda saat 12.00'de oynanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Trabzon halkını stada davet ederek milli takıma destek çağrısında bulundu.

Millilerin teknik direktör Cherokee Sylvain Ngue gözetiminde 10 gündür Trabzon'da çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Pazan, şunları kaydetti:

"Amacımız 2022 sezonundaki tüm maçlarımızı kazanıp bir üst lig olan Konferans 1 Ligi'ne yükselmek. Sporcularımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tam. Bosna Hersek maçını kaybetmiş olsak da Sırbistan maçını kazanacağımıza inanıyorum. Ragbi branşında kısa zamanda büyük bir ilerleme katettik. Ragbi henüz çok bilinmiyor ona rağmen ciddi başarılar alıyor, yurt dışında mücadele etmeye devam ediyoruz. Sırbistan maçı için millilerimize başarılar diliyorum ve Trabzon halkını takımımıza destek için stada bekliyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye insan kaynağı, potansiyeli ve başarılarıyla bütün Türk devletlerine yön verebilecektir
Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı
"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'de devam ediyor
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ve öğrencilere müjde

Benzer haberler

Türkiye-Sırbistan ragbi maçı, 15 Ekim'de Trabzon'da oynanacak

Türkiye-Sırbistan ragbi maçı, 15 Ekim'de Trabzon'da oynanacak

Türkiye'nin desteğiyle yeniden yapılan Novi Pazar-Tutin kara yolu törenle açıldı

Dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, memleketi Sivas'ta çiçeklerle karşılandı

Sırp lider Vucic, Kosova'nın BM üyeliğini kabul etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi

Sırp lider Vucic, Kosova'nın BM üyeliğini kabul etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi
Sırbistan'da yaşayan fotoğrafçı Surovi geleneksel kıyafetleri modern zamanla harmanlıyor

Sırbistan'da yaşayan fotoğrafçı Surovi geleneksel kıyafetleri modern zamanla harmanlıyor
"Filenin Sultanları" Sırbistan ile karşılaşacak

"Filenin Sultanları" Sırbistan ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet