Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'inde Anadolu Efes ilk finalist oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 87-78 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-1 kazanarak ilk finalist oldu.
İstanbul
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