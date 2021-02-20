'Türkiye Satranç Öğreniyor' projesi hayata geçiriliyor
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), satranç sporunu tüm Türkiye'ye öğretebilmek için 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik eğitim programı "Türkiye Satranç Öğreniyor" projesini başlatıyor.
Ankara
Türkiye Satranç Federasyonu'ndan (TSF) yapılan açıklamada, TSF'nin 30. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun "Türkiye Satranç Öğreniyor" projesinin müjdesini verdiği hatırlatılarak, internet üzerinden yürütülecek projede eğitimlerin 1 Mart'tan itibaren başlayacağı bildirildi.
18 yaş üstü olan ve satranç öğrenmek isteyen herkesin başvurabileceği eğitimler ilk etapta 1-14 Mart tarihlerinde ardından yıl boyunca belirli periyotlarla ücretsiz olarak verilecek.
Bir milyona yakın lisanslı sporcu sayısı ile tüm spor branşları arasında en fazla lisanslı sporcuya sahip TSF, "Türkiye Satranç Öğreniyor" projesi ile Türkiye'de temel düzeyde satranç bilmeyen kimsenin kalmamasını hedefliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, şunları kaydetti:
"Türkiye'yi bir satranç ülkesi haline getirme hedefiyle çıktığımız bu yolda projelerimize ve eğitimlerimize pandemi döneminde dahi ara vermeden devam ettik. Son yıllarda ülkemizde satranç en popüler ve bilinir sporlardan biri haline geldi. Biz de 18 yaşından büyüklerin de bu spora istedikleri zaman başlayabileceklerini hatırlatmak için "Türkiye Satranç Öğreniyor" projesini başlattık. Ülkemizdeki 20 milyon hanenin tamamında satranç sporu ile ilgilenilsin, Türkiye'de satranç bilmeyen kalmasın istiyoruz. Uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilecek kurslara tüm Türkiye'yi davet ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.