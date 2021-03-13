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Spor

Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

Erkan Tiryaki   | 13.03.2021
Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Ankara
VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

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