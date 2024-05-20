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Spor

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'ne başvurular e-devlet üzerinden yapılacak

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını duyurdu.

Hüseyin Burak Demirer  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'ne başvurular e-devlet üzerinden yapılacak

Ankara

Müdürlüğün X hesabından yapılan açıklamada, TOHM'a sporcu alımında yeni bir dönemin başladığı belirtilerek, "Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, TOHM’a yapılacak sporcu başvurularının Spor Bilgi Sistemi’ne aktarılması amacıyla başvuru ve entegrasyon çalışmasını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirme kararı aldı. Buna göre TOHM bünyesinde bulunan spor dallarında, 2024 yılı itibarıyla ilgili federasyonların hazırlamış oldukları seçme kriterleri doğrultusunda ilan edilen tarihler arasında sporcu alım başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak ve Spor Bilgi Sistemi üzerinden incelenerek kayıt süreci tamamlanacak." ifadeleri kullanıldı.

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