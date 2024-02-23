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Spor

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Avrupa Birliği Erasmus projesine öncülük ediyor

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), "Paralimpik spor aracılığıyla çevresel sürdürülebilirlik ve afetlere karşı dayanıklılık" isimli uluslararası projeyle engelli gençlerin ve genç sporcuların güçlenmesini hedefliyor.

Mutlu Demirtaştan  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Avrupa Birliği Erasmus projesine öncülük ediyor Fotoğraf: Mutlu Demirtaştan/AA

İstanbul

TMPK Spor ve Eğitim Alt Komisyon Üyesi Dr. Ümran Başar koordinatörlüğünde hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği Avrupa Birliği Erasmus projesinin tanıtım toplantısı, The Marmara Pera'da gerçekleştirildi.

Türkiye, İtalya, Fransa, Ukrayna ve Arnavutluk'tan 7 ortağın katılımıyla yapılan projeye, Türkiye'den Marmara Üniversitesi ve Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It Türkiye), Fransa'dan Station de Jeunesse, Arnavutluk'tan Fondacioni Yeşilay, İtalya'dan Eco Intercultura South ve Ukrayna'dan NGO-Non Formal Education for Youth dahil oldu.

Sporcuların bireysel gelişimine katkı sağlanması ve çevresel sürdürülebilirlik ve afetlere karşı dayanıklılık konularında toplumsal bilincin artırılmasının amaçlandığı proje, 24 ay sürecek.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalarda, engelli gençler ve paralimpik sporcular başta olmak üzere gençler, gençlik çalışanları, antrenörler, eğitmenler ve çevresel sürdürülebilirlik ile afetlere karşı dayanıklılık konularında faaliyet gösteren kurumlar arasındaki iş birliğinin gelişmesi ve gençlik alanında özgün çalışmaların ortaya koyulması hedefleniyor.

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