Spor

Görme engelli halterciler, Mersin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yarışacak

Mersin'de yarın başlayacak Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda 9 ülkeden 100'den fazla sporcu madalya mücadelesi verecek.

Serkan Avci  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Görme engelli halterciler, Mersin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) iş birliğinde organize edilen şampiyonanın hazırlıkları tamamlandı.

Yarın Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Büyükşehir Belediyesi Amfi Tiyatro'da başlayacak müsabakalar, 2 Kasım'a kadar sürecek.

Şampiyonada Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya (tarafsız ülke), Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya'dan 100'den fazla görme engelli sporcu, madalya için yarışacak.

Türkiye'de ilk kez yapılacak organizasyonda milli takım adına 8 sporcu ter dökecek.

"Dünyanın en güçlü görme engelli sporcuları gelecek"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, AA muhabirine, geçen hafta Mersin'de yapılan Bedensel Engelliler Dünya Plaj Oyunları'na katılan takımların ülkeden mutlu ayrıldığını söyledi.

Oyunların dünyada ilk kez yapıldığını dile getiren Baltacı, "Uluslararası tarafta birçok branşta çok sayıda ilke imza atmış olduk." dedi.

Baltacı, oyunların hemen ardından Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Tam anlamıyla dünyanın en güçlü görme engelli sporcuları buraya gelecek. Şampiyonaya 3 kıtadan katılım olacak." diye konuştu.

Uzun vadeli planlar yaptıklarını aktaran Baltacı, şunları kaydetti:

"Esas hedefimiz 2028 ve sonrasındaki organizasyonlar. 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda inşallah ev sahibi olursak Türk Paralimpik Takımı'nın dünyada ilk 10'un içindeki yerini sağlamlaştırmış oluruz. İnşallah çalışmalarımız bu hedefte sonuç verir."

