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Spor

Türkiye Milli Karate Takımı, Avrupa şampiyonasını zirvede tamamladı

Türk sporcular, kazandıkları 3 altın ve 7 bronz madalyayla Avrupa Karate Şampiyonası'nda takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Türkiye Milli Karate Takımı, Avrupa şampiyonasını zirvede tamamladı

Ankara

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen organizasyonda 3 altın ve 7 bronz madalya elde eden ay-yıldızlılar, Almanya (3 altın, 2 bronz) ve Hırvatistan'ın (3 altın, 1 bronz) önünde birinci oldu.

2024 Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın

Erkekler kata: Ali Sofuoğlu.

Kadınlar kata: Dilara Bozan.

Erkekler kata takım: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir.

Bronz

Kadınlar kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt.

Kadınlar kumite 55 kilo: Tuba Yakan.

Kadınlar kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen.

Erkekler kumite 60 kilo: Eray Şamdan.

Erkekler kumite 75 kilo: Enes Bulut.

Kadınlar kumite takım: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok.

Kadınlar kata takım: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Elif Karaboğa.

Bakan Bak, milli karatecileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nı 4'ü altın, 8'i bronz olmak üzere 12 madalya ile tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Milli karatecilerimizin kazandığı başarılarda emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 51 ülkeden 600 sporcunun katıldığı şampiyonayı genel klasmanda birinci olarak tamamlayan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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