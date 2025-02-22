Dolar
36.46
Euro
38.17
Altın
2,936.26
ETH/USDT
2,746.20
BTC/USDT
96,554.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye Kaykay Federasyonunun "Adana Açık Yarışması" yapıldı

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Adana Açık Yarışması, 47 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Eren Bozkurt  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Türkiye Kaykay Federasyonunun "Adana Açık Yarışması" yapıldı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Seyhan Belediyesi Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Alanı'nda gerçekleştirilen yarışmada 47 sporcu, sokak disiplini kategorisinde mücadele etti.

Yarışmada dereceye giren 10 sporcu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından açılacak gelişim kampına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, etkinlikte yaptığı açıklamada, yılın ilk yarışmasını Adana'da organize ettiklerini belirtti.

Yarışmada dereceye giren sporcuları gelişim kampına alacaklarını aktaran Yıldız, kaykay sporunu geliştirmek ve doğru temeller üzerine oturtarak yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi.

Yıldız, kaykayın gençlerin ve çocukların rağbet ettiği bir branş olduğunu vurgulayarak, "Birkaç bölgede daha grup yarışmalarımızı yapıp temmuz ayında da Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Türkiye Şampiyonası'nda seçilecek çocuklarımızı bu yıl ABD'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, karla mücadele çalışmalarına katıldı
Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 2 bininci gününde
Bursa'da dalgıçlar Marmara Denizi'ndeki yoğun müsilajı görüntüledi

Benzer haberler

Türkiye Kaykay Federasyonunun "Adana Açık Yarışması" yapıldı

Türkiye Kaykay Federasyonunun "Adana Açık Yarışması" yapıldı

Üretim fazlası kumaşlar üniversitelilerin elinde kıyafet ve aksesuara dönüştü

Doğu Akdeniz'deki sulak alanlar 70 türde 300 binden fazla su kuşunu misafir ediyor

Elektrik ve su ihtiyacı doğadan karşılanan çiftlikte gübre de üretimde değerlendiriliyor

Elektrik ve su ihtiyacı doğadan karşılanan çiftlikte gübre de üretimde değerlendiriliyor
Adana'da otoyolda devrilen akaryakıt tankerinde yangın çıktı

Adana'da otoyolda devrilen akaryakıt tankerinde yangın çıktı
Yazılım sektörünü bırakıp havacılık hayalini gerçekleştiren pilot öğrenci yetiştiriyor

Yazılım sektörünü bırakıp havacılık hayalini gerçekleştiren pilot öğrenci yetiştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet