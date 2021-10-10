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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde "Gençlerle Buluşma Programı" gerçekleştirdi
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Spor

Türkiye, karma takım müsabakalarında bronz madalya kazandı

Türkiye, Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın son gününde karma takım müsabakalarında bronz madalya elde etti.

Halil İbrahim Avşar   | 10.10.2021
Türkiye, karma takım müsabakalarında bronz madalya kazandı

Ankara


İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen organizasyonda milli takım, müsabakaların ilk turunu maç yapmadan geçti.

Çeyrek final karşılaşmasında İtalya'yı 4-1 yenen milliler, yarı finalde Fransa'ya 4-1 mağlup oldu.

Macaristan ile yaptığı bronz madalya karşılaşmasından 4-2 galip ayrılan karma takım, gençler dünya üçüncüsü oldu.

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