Türkiye, karma takım müsabakalarında bronz madalya kazandı
Türkiye, Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın son gününde karma takım müsabakalarında bronz madalya elde etti.
Ankara
İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen organizasyonda milli takım, müsabakaların ilk turunu maç yapmadan geçti.
Çeyrek final karşılaşmasında İtalya'yı 4-1 yenen milliler, yarı finalde Fransa'ya 4-1 mağlup oldu.
Macaristan ile yaptığı bronz madalya karşılaşmasından 4-2 galip ayrılan karma takım, gençler dünya üçüncüsü oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.