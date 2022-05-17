Türkiye İş Bankası, TMOK'un resmi destekçisi oldu
Türkiye İş Bankası ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için iş birliğine gitti.
İstanbul
İş birliği kapsamında sporculara 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanmada daha fazla imkan sağlanmasının yanı sıra, çocuklara spor alışkanlığı kazandırılması, onların küçük yaşlarda olimpik değerlerle buluşturulması, daha fazla gencin olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi ve başarıların artırılması hedefleniyor.
Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "İnanıyorum ki TMOK ile beraber yürüyeceğimiz bu yolculukta hepimizi gururlandıracak, sevindirecek başarılara birlikte imza atacağız. Bu başarılar, sadece skorla veya madalyayla ölçülmeyecek. Çünkü biz gençlerimizin yeniden hayal kurabilmesi, gençlerimize örnek olacak yeni rol modeller yetişmesi için bu anlamlı yola çıkıyoruz. Bu güç birliği sayesinde önümüzde olimpiyat rüzgarının eseceği 3 yıllık güzel bir dönem bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.
Olimpiyatlara katılmanın başlı başına ciddi bir çalışma ve disiplin gerektirdiğine dikkat çeken Aran, şu görüşlerini aktardı:
"Dünyada aynı zamanda barışın, dayanışmanın, kardeşliğin sembolü olan olimpiyatlara neden ülkemizi temsil eden daha fazla sporcumuz katılmasın? Neden daha çok gencimiz o kulvarlarda yarışmasın? Hepimizin olimpiyatlarda çok daha fazla insanımızı, gencimizi görmek istediğinden en ufak bir şüphem yok. Bugün, gençlerimize de başarılarıyla örnek olacak, onlara ilham verecek sporcularımıza her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ne kadar çok gencimizi, çocuğumuzu küçük yaştan itibaren sporla buluşturursak, eminim ki gizli kalmış pek çok yeteneğin açığa çıkmasına ve belki de kendisini olimpiyatlara kadar götürecek bir maratonun içine girmesine vesile olacağız. Biz de işte tam bu sebepten ötürü, gençlerimize bu yolda daha fazla imkan sağlamak, çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandırmak, küçük yaşlarda olimpik değerlerle onları buluşturmak ve 'olimpik insan' kavramını ülkemizde de yaygınlaştırmak için TMOK ile böyle güzel bir iş birliğine gittik. Olimpiyat ruhu ile Türkiye İş Bankasının çalışma ruhunun birbirine çok yakın olduğunu düşünüyorum."
Olimpiyatların, Türkiye ve İş Bankası açısından ayrıca bir önemi bulunduğunun altını çizen Aran, "Ülkemizin dahil olduğu ilk olimpiyat oyunları, Paris 1924'tü. 1924, aynı zamanda bankamızın da kurulduğu yıldır. Bu tarihten bir asır sonra büyük bir gurur ve mutlulukla kutlayacağımız 100. yaşımıza denk gelen 2024'te hem yeni yaşımızın hem de olimpiyatların heyecanını bir arada yaşayacağız. Bu hafta aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilen 19 Mayıs haftasında böyle bir iş birliğini duyurmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Erdener: "İki köklü kurumun güç birliğini yerinde kılan birçok neden var"
TMOK Başkanı Uğur Erdener, Türkiye İş Bankası ile çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını dile getirdi.
"İki köklü kurumun güç birliğini yerinde kılan birçok neden var." diyen Erdener, şu görüşlerini paylaştı:
"Türkiye İş Bankasının Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olması gibi, TMOK da ülkemizin olimpik hareket içerisindeki ilk ve tek milli kuruluşudur. Kıt kaynaklara rağmen, yeni Cumhuriyetin 1924 Paris Olimpiyat Oyunları'nda temsili için 1924 yılı ocak ayında Bakanlar Kurulu kararı ile ödenek ayıran ulu önderimiz Atatürk, aynı yılın ağustos ayında da vatanı yükseltecek tedbirlerin başı olarak gördüğü İş Bankasının kuruluşu için gerekli kaynağı sağlamıştı. Geçen süre içerisinde, her iki kuruluş da gelişimlerinin temellerini ortak değerlere dayandırdılar. İş Bankası gibi çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürüne sahip olan TMOK da faaliyetlerini Türk sporunun paydaşlarıyla iş birliği içerisinde yürütmeye özen göstermekte, ülkemizin sporda sürdürülebilir başarıya ancak sporun tüm aktörlerinin birlikte yaratacakları sinerjiyle ulaşacağına inanmaktadır. Her iki kurum da paydaşlarla oluşturulan değerleri, sosyal sorumluluk projeleri vasıtasıyla gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmayı amaçlamaktadır."
Erdener, yüz yılı aşkın geçmişiyle Türk sporunun en köklü paydaşlarından birisi konumundaki TMOK'un, tamamı gönüllülerden oluşan, kar amacı gütmeyen, toplum yararına çalışan bir sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayıp, bu açıdan İş Bankasının desteğini çok değerli bulduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.