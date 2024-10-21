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Spor

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Balkan Halter Federasyonu asbaşkanı oldu

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yeni kurulan Balkan Halter Federasyonu'nda asbaşkanlığa seçildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Balkan Halter Federasyonu asbaşkanı oldu

Ankara

Federasyonun açıklamasına göre, 11 ülkenin katılımıyla Arnavutluk’un Dıraç kentinde düzenlenen toplantıda Balkan Halter Federasyonu kuruldu.

Toplantıya, Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı Mohammed Jallod ve Avrupa Halter Federasyonu Başkanı Antonio Conflitti de katıldı.

Kongredeki oylama sonucunda Talat Ünlü, Balkan Halter Federasyonu'nun asbaşkanı seçildi.

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